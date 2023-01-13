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11:23, 13 января 2023Бывший СССР

Вероятность ударов ВСУ по территории Белоруссии оценили

Политолог Марков заявил, что ВСУ было бы невыгодно наносить удары по территории Белоруссии

Фото: Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) было бы крайне невыгодно наносить удары по территории Белоруссии, поскольку такой шаг моментально увеличил бы линию фронта и вовлек бы еще одну сторону в конфликт, считает политолог Сергей Марков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«ВСУ наносить удар по Белоруссии было бы очень невыгодно, ведь это будет означать включение и белорусских войск, и белорусской территории, что резко удлинит линию фронта. С этим Украине справиться уже будет непросто», — заметил Марков.

Политолог предположил, что Белоруссия находится в колеблющемся состоянии, она не хочет вступать в конфликт, опасаясь обстрелов своей территории и других последствий.

«А вот ВСУ как раз могут опасаться того, что обстрелы по ним начнутся уже со стороны Белоруссии. Может, боятся, что оттуда начнется новое наступление, и по этой причине перебрасывают туда силы. А может, сообщения о передислокации — не более чем дезинформация», — допустил политолог.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили часть войск к белорусской границе, об этом заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко. Позже Министерство обороны Белоруссии привело в готовность артиллерийские подразделения в рамках совместных с Россией мероприятий боевого слаживания.

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Наталия Белова
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