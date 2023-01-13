Вероятность ударов ВСУ по территории Белоруссии оценили

Политолог Марков заявил, что ВСУ было бы невыгодно наносить удары по территории Белоруссии

Вооруженным силам Украины (ВСУ) было бы крайне невыгодно наносить удары по территории Белоруссии, поскольку такой шаг моментально увеличил бы линию фронта и вовлек бы еще одну сторону в конфликт, считает политолог Сергей Марков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«ВСУ наносить удар по Белоруссии было бы очень невыгодно, ведь это будет означать включение и белорусских войск, и белорусской территории, что резко удлинит линию фронта. С этим Украине справиться уже будет непросто», — заметил Марков.

Политолог предположил, что Белоруссия находится в колеблющемся состоянии, она не хочет вступать в конфликт, опасаясь обстрелов своей территории и других последствий.

«А вот ВСУ как раз могут опасаться того, что обстрелы по ним начнутся уже со стороны Белоруссии. Может, боятся, что оттуда начнется новое наступление, и по этой причине перебрасывают туда силы. А может, сообщения о передислокации — не более чем дезинформация», — допустил политолог.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили часть войск к белорусской границе, об этом заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко. Позже Министерство обороны Белоруссии привело в готовность артиллерийские подразделения в рамках совместных с Россией мероприятий боевого слаживания.