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10:08, 13 января 2023Наука и техника

Назван российский аналог американской БМП Bradley

Полковник Суворов: российским аналогом американской БМП Bradley выступает БМП-3

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Российским аналогом американской БМП Bradley выступает БМП-3. Об этом ТАСС рассказал полковник запаса, эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов.

«У БМП-3 имеется комплекс управляемого вооружения, который запускает управляемую ракету через ствол 100-миллиметрового орудия. Для этого последние модификации БМП-3 оснащены автоматом заряжания», — сказал специалист.

Преимуществом БМП-3 над Bradley эксперт назвал дальность стрельбы. «Причем дальность стрельбы комплекса БМП-3 почти на километр больше, чем комплекса TOW на БМП Bradley», — отметил эксперт.

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Также, по мнению Суворова, БМП Bradley, которые США планируют передать Украине, слабо приспособлены к черноземному грунту на территории Украины.

Всего Вашингтон в рамках крупнейшего пакета помощи пообещал передать Киеву 50 БМП Bradley.

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Иван Потапов
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