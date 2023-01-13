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18:10, 13 января 2023Культура

Гонорары Шарлота выросли почти в три раза после сообщений о его смерти

Гонорары Эдуарда Шарлота выросли с 300 до 800 тысяч рублей после сообщений о его смерти

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Гонорары российского исполнителя Эдуарда Шарлота выросли почти в три раза после сообщений о его смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Цена выступления артиста выросла с 300 тысяч до 800 тысяч рублей, также на райдер запрашивается 300 тысяч рублей. По данным Mash, все происходящее может являться частью пиар-стратегии.

Ранее отец Шарлота Валерий в беседе с «Лентой.ру» рассказал о последней встрече с сыном на фоне новостей о смерти артиста. Он сообщил, что певец презентовал семье новый альбом.

12 января в сети появилась информация о том, что 24-летний певец скончался. В его официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» написали, что похороны исполнителя состоятся 7 февраля. О причинах смерти исполнителя не сообщалось.

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Варвара Кошечкина
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