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15:46, 13 января 2023Мир

Орбан рассказал о культурном шоке от немцев

Орбан заявил, что разочарован в ФРГ и ЕС из-за недальновидной санкционной политики

Фото: Zheng Huansong / Globallookpress.com

Недальновидная санкционная политика ФРГ и ЕС стала поводом к разочарованию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. О культурном шоке венгров и несоответствии ожиданий от немецкой практичности он рассказал в эфире радио Kossuth.

«Есть еще один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением — в Венгрии всегда так говорили, — что немцы — ну это да! Немцы точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель [Урсула фон дер Ляйен]. С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения», — рассказал политик

Ранее Орбан заявил, что разочарован «отсутствием у ЕС смелости признать ошибки при введении новых санкций, пока у Венгрии не хватает сил изменить позицию более крупных стран». Комментируя текущую ситуацию, он в очередной раз заявил, что если бы введение санкций приостановили, то стоимость энергии упала бы в считаные минуты, а общий уровень цен и инфляция сократились бы вдвое.

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Виктория Кондратьева
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