Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в российском регионе

В Оренбургской области четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в гараже

Газовый баллон взорвался в гараже в населенном пункте Адамовка Оренбургской области. В результате пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, после происшествия в российском регионе начался пожар. Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров.

Всем пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь.

8 января в дагестанском городе Хасавюрте в жилом доме произошел взрыв газа. Пострадали пять человек. В мэрии российского города рассказали, что хлопок мог произойти в пристроенном помещении ателье.

Отмечается, что пострадали три стены первого этажа, выбиты стекла окон.