Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в российском регионе
В Оренбургской области четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в гаражеСюжетВзрыв газа в жилом доме:
Газовый баллон взорвался в гараже в населенном пункте Адамовка Оренбургской области. В результате пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.
По сведениям телеканала, после происшествия в российском регионе начался пожар. Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров.
Всем пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь.
8 января в дагестанском городе Хасавюрте в жилом доме произошел взрыв газа. Пострадали пять человек. В мэрии российского города рассказали, что хлопок мог произойти в пристроенном помещении ателье.
Отмечается, что пострадали три стены первого этажа, выбиты стекла окон.