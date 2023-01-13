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15:40, 13 января 2023Россия

Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в российском регионе

В Оренбургской области четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в гараже
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Газовый баллон взорвался в гараже в населенном пункте Адамовка Оренбургской области. В результате пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, после происшествия в российском регионе начался пожар. Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров.

Всем пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь.

8 января в дагестанском городе Хасавюрте в жилом доме произошел взрыв газа. Пострадали пять человек. В мэрии российского города рассказали, что хлопок мог произойти в пристроенном помещении ателье.

Отмечается, что пострадали три стены первого этажа, выбиты стекла окон.

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Анна Щербакова
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