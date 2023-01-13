Рост цен на один вид жилья в Санкт-Петербурге стал рекордным

Эксперты агентства Ольги Эбель сообщили о рекордном росте цен на «первичку» в Петербурге

В 2022 году рост стоимости новостроек в Петербурге стал рекордным — подобного подорожания в городе не наблюдалось последние 12 лет. Информацию о темпах роста цен на один вид жилья в прошедшем году «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства недвижимости Ольги Эбель.

По данным специалистов, в 2022 году стоимость квадратного метра на первичном рынке Петербурга увеличилась на 36,6 тысячи рублей, или на 19,67 процента, до 222,6 тысячи рублей. Рост цен стал рекордным в абсолютных значениях. При этом в 2021 году наблюдался рекордный рост в процентном отношении за последние 12 лет — тогда средняя стоимость «квадрата» в новостройках повысилась на 24,14 процента, или 36 тысяч рублей и достигла отметки в 185,1 тысячи рублей в декабре. Эксперты отметили, что рост цен в 2020 году также был значительным — за 12 месяцев показатель вырос на 23,4 процента, или 27,9 тысячи рублей, до 147,1 тысячи рублей.

Специалисты напомнили, что за последние 10 лет отрицательная динамика цен на новые квартиры в Петербурге наблюдалась в два года — в 2015 и 2017. В первом случае «первичка» за год подешевела на 2,43 процента, или 2,5 тысячи рублей, до 100,3 тысячи рублей. Во второй указанный год средняя цена квадратного метра снизилась на 0,39 процента, или 0,4 тысячи рублей, и в итоге составила 100,6 тысячи рублей.

В январе эксперты «ЦИАН.Аналитики» пришли к выводу, что среди крупных российских городов стоимость жилья в новостройках с января 2022 года к началу 2023-го сильнее всего выросла в Самаре. По их данным, за указанный период недвижимость на первичном рынке в этой локации подорожала на 39 процентов. Москва с положительной динамикой в пять процентов заняла последнее, 15-е место в рейтинге.