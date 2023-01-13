Польша нашла способ прибрать заблокированные ЕС деньги
Парламентарии Сейма Польши приняли судебную реформу, которая разблокирует миллиарды евро для польского бюджета из фондов ЕС, удерживаемые из-за споров Варшавы и Брюсселя касательно процессуальных норм и верховенства права в стране. О новом способе прибрать заблокированные деньги сообщает агентство Reuters.
Теперь проект проевропейской реформы будет отправлен на рассмотрение в верхнюю палату парламента Польши. В случае, если реформа преодолеет недовольство оппозиции, которая занимает большинство в Сенате, документ будет подписан президентом республики.
В феврале 2022 года Варшава и Будапешт проиграли суд против ЕС, в результате чего государства лишились многомиллиардной бюджетной помощи из-за реформ 2016 года, которые лишили судебную систему обеих стран независимости и подчинили их нормам национальных законодательств, отказавшись от признания верховенства европейского права.