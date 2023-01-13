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13:32, 13 января 2023Мир

Польша нашла способ прибрать заблокированные ЕС деньги

Сейм Польши принял реформу, которая разблокирует для бюджета миллиарды евро из фондов ЕС

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Парламентарии Сейма Польши приняли судебную реформу, которая разблокирует миллиарды евро для польского бюджета из фондов ЕС, удерживаемые из-за споров Варшавы и Брюсселя касательно процессуальных норм и верховенства права в стране. О новом способе прибрать заблокированные деньги сообщает агентство Reuters.

Теперь проект проевропейской реформы будет отправлен на рассмотрение в верхнюю палату парламента Польши. В случае, если реформа преодолеет недовольство оппозиции, которая занимает большинство в Сенате, документ будет подписан президентом республики.

В феврале 2022 года Варшава и Будапешт проиграли суд против ЕС, в результате чего государства лишились многомиллиардной бюджетной помощи из-за реформ 2016 года, которые лишили судебную систему обеих стран независимости и подчинили их нормам национальных законодательств, отказавшись от признания верховенства европейского права.

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Виктория Кондратьева
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