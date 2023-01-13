Польша нашла способ прибрать заблокированные ЕС деньги

Сейм Польши принял реформу, которая разблокирует для бюджета миллиарды евро из фондов ЕС

Парламентарии Сейма Польши приняли судебную реформу, которая разблокирует миллиарды евро для польского бюджета из фондов ЕС, удерживаемые из-за споров Варшавы и Брюсселя касательно процессуальных норм и верховенства права в стране. О новом способе прибрать заблокированные деньги сообщает агентство Reuters.

Теперь проект проевропейской реформы будет отправлен на рассмотрение в верхнюю палату парламента Польши. В случае, если реформа преодолеет недовольство оппозиции, которая занимает большинство в Сенате, документ будет подписан президентом республики.

В феврале 2022 года Варшава и Будапешт проиграли суд против ЕС, в результате чего государства лишились многомиллиардной бюджетной помощи из-за реформ 2016 года, которые лишили судебную систему обеих стран независимости и подчинили их нормам национальных законодательств, отказавшись от признания верховенства европейского права.