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16:53, 13 января 2023Бывший СССР

В Эстонии неизвестные испортили 15 машин российской дипмиссии

Посол в Эстонии Липаев сообщил о порче неизвестными около 15 машин российской дипмиссии

Фото: Вадим Анцупов / Sputnik / РИА Новости

Неизвестные в Эстонии испортили имущество российской дипмиссии, поцарапав около 15 машин. Об этом сообщил посол России в Таллине Владимир Липаев, пишет РИА Новости.

«Недавно проходила кампания по причинению ущерба нашему автотранспорту, поцарапано то ли 15, то ли 16 машин. Причем, естественно, никто из виновников найден не был», — поделился он, назвав это хулиганскими действиями.

Посол отметил, что кампания порчи российского имущества прекратилась. Причина этого, по его мнению, в том, что вмешались страховые компании, которым «надоело» компенсировать ущерб.

Ранее представитель России при Генассамблее ООН Анна Антонова сообщила, что с 15 декабря 2020-го по май 2022 года произошло свыше 150 нападений на российские дипмиссии. По ее словам, некоторые из таких происшествий закончились трагично. При этом почти ежедневно в разных точках планеты российские дипмиссии получают звонки и сообщения с угрозами.

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Алина Гончарова
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