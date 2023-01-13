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12:33, 13 января 2023Россия

В СПЧ рассмотрят вопрос о «предателях» России

СПЧ обсудит с законодателями вопрос о правовых нормах в отношении «предателей» России

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) представит свою позицию о подготовке правовых норм в отношении «предателей» России и обсудит ее с законодателями, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов в Telegram.

«На законодательном уровне необходимо начать с определения юридического понятия "предатель", возможно, через внесение соответствующих поправок и изменений в статью 275 УК РФ "Государственная измена"», — заявил Кабанов, добавив, что любое проявление предательства должно быть наказано.

Кабанов объяснил, что до принятия правовых норм все предложения по введению каких-либо ограничений к «предателям» не будут иметь юридической силы и, согласно действующему законодательству, могут рассматриваться как нарушение гражданских прав.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества людей, которые уехали из России и оскорбляют ее из-за границы. По его словам, в последнее время российские граждане считают возможным лить грязь на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц».

28 декабря зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества и государства. По его мнению, таких лиц следует отрезать от возможностей возвращения в Россию, а также от всех источников дохода в стране.

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Варвара Родикова
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