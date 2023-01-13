Стало известно о решении Италии отправить на Украину систему ПВО SAMP/T

RID: Италия согласилась отправить на Украину ПВО среднего радиуса действия SAMP/T

Власти Италии приняли решение об отправке на Украину системы ПВО среднего радиуса действия SAMP/T. Об этом сообщает военное издание RID со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони одобрила отправку около трех дней назад. Подчеркивается, что данный вопрос оставался нерешенным по причине нежелания министерства обороны и военных, так как на вооружении у европейской страны находятся только пять батарей SAMP/T. При этом одна из них в настоящее время развернута в Кувейте.

Издание пишет, что на принятие решения повлияло сильное давление со стороны Вашингтона и якобы Мелони звонил президент США Джо Байден. «И Италия, предположительно, согласилась. Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и подробности в настоящее время засекречены», — говорится в статье.

Существует версия, по которой батарея будет передана по частям и состоять из итальянских и французских компонентов.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим предоставит Киеву систему ПВО после решения технических проблем. Итальянская газета La Repubblica писала, что власти страны вряд ли отправят на Украину шестую партию оружия до февраля.