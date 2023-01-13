Парикмахеры раскрыли последствия отказа от мытья волос на 17 дней

Парикмахер Инанч Эмир заявила, что отказ от мытья волос на 17 дней приводит к их ломкости

Звездные парикмахеры Инанч Эмир и Том Смит раскрыли последствия отказа от регулярного мытья головы. Соответствующий материал появился на сайте издания Irish News.

Отмечается, что на платформе TikTok набирают популярность видео, в которых пользователи осознанно не моют голову на протяжении 17 дней. Согласно информации, размещенные под хэштегами #dirtyhair ролики набрали 169 миллионов просмотров, а под #dirtyhairstyle — 19 миллионов.

Эмир заявила, что людям, у которых волосы склонны к быстрому загрязнению, подобный длительный отказ от мытья не подходит. По ее словам, поры на коже головы забиваются, что приводит к ломкости.

«Некоторые люди считают, что более длительные промежутки между мытьем головы могут сделать их волосы более здоровыми», — уточнил Смит. Также вдобавок он пояснил, что обладателям натуральных и неокрашенных волос ежедневное мытье будет единственным способом избавиться от зуда или шелушения.

В декабре 2022 года парикмахер Рэйчел Валентайн перечислила пять простых способов улучшить состояние волос. В первую очередь специалист посоветовала мыть голову шампунем два раза. Она отметила, что перед нанесением кондиционера необходимо промокнуть пряди полотенцем.

