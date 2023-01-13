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17:28, 13 января 2023Россия

Сальдо назвал шантажом требования Киева к Европе

Владимир Сальдо счел требования Киева о поставках оружия шантажом ЕС

Фото: Vladyslav Smilianets / Reuters

Требования Киева к европейским странам о поставках оружия являются шантажом, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, действия секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова и украинского лидера Владимира Зеленского, который «пытается указывать европейцам», являются не чем иным, как шантажом.

Сальдо выразил уверенность, что представителей киевской власти ждет международный трибунал.

Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что у Киева много своих танков, однако Вооруженным силам страны нужно больше западных поставок. «Нам нужны тысячи, это точно, потому что русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами», — подчеркнул он.

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Варвара Кошечкина
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