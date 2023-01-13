В Великобритании увидели сигнал сближения России и Израиля

Al Jazeera: правительство Израиля во главе с Нетаньяху послало Путину сигнал о сближении

Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху послало президенту России Владимиру Путину важный сигнал о сближении двух стран. Такое мнение выразил политический обозреватель Al Jazeera Томас Фальк, живущий в Великобритании.

По мнению автора статьи, публичные заявления главы МИД Израиля Эли Коэна можно трактовать как попытку сблизиться с Россией. Так, 2 января министр иностранных дел еврейского государства заявил, что новое правительство будет говорить «не так открыто», когда речь заходит о России и Украине. Обозреватель увидел в этих словах признаки того, что администрация будет избегать высказывания публичной позиции по конфликту.

Кроме того, 3 января состоялся разговор между Коэном и его российским коллегой Сергеем Лавровым. При этом власти Украины рассчитывали, что сперва Коэн позвонит украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе. Однако этот разговор был отложен по «техническим причинам».

«Cоздается впечатление, что новое израильское правительство пытается послать России позитивные сигналы», — уверен автор. Он также отметил, что Нетаньяху считается близким к Путину.

«С одной стороны, Израиль считает себя частью западного мира, и по этой причине на него оказывалось давление, чтобы заставить осудить военные действия России. С другой стороны, страна категорически отказалась занять четкую позицию и отклоняла все просьбы о поставках оружия Украине», — отмечает автор. Он обратил внимание, что, в отличие от Европы и США, Израиль поставляет Киеву только гуманитарную помощь, а также некоторое защитное снаряжение, такое как шлемы и жилеты.

Новое правительство Израиля во главе с лидером партии «Ликуд» Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. В этот же день Путин поздравил Нетаньяху с вступлением в должность и отметил, что рассчитывает на развитие конструктивного российско-израильского сотрудничества во всех сферах.