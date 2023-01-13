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06:30, 13 января 2023Наука и техника

Названа роль смартфонов в ходе боевых действий

Военный эксперт Кнутов заявил о пользе смартфонов для артиллерии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Военные широко применяют смартфоны для достижения целей, рассказал военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, как военным могут пригодиться «умные» гаджеты на поле боя и объяснил, с какими угрозами сопряжено их использование.

«Существует множество программ, например, специальные таблицы стрельбы в виде книжек, используемые артиллерией. Они закладываются в программы смартфона либо планшета. Эта программа автоматически делает все вычисления. Буквально за секунду можно определить координаты цели и те данные наводки, которые нужно внести в артиллерийское орудие», — отметил специалист.

Кнутов подчеркнул, что смартфоны могут быть полезным вспомогательным средством достижения военных целей, отметив также возможность использования специальных коммуникационных каналов.

Можно использовать Telegram, если на короткое время, час-два, необходимо скрыть информацию: спустя какое-то время ее расшифруют, и она потеряет свою секретность

Юрий Кнутоввоенный историк

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что смартфоны на поле боя могут также представлять угрозу для военных.

«По смартфонам можно определить местоположение военнослужащих. Если появляется один смартфон, то возникает вопрос, кому он принадлежит. Если читается, что в данном районе находится большая группа телефонов, даже если они выключены, то можно предположить, что это военные, и нанести удар», — объяснил Кнутов.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы России научились с помощью смартфонов определять позиции украинской артиллерии в зоне СВО. Уточнялось, что было разработано специальное программное обеспечение для смартфонов, которое помогало определять координаты артиллерии Вооруженных сил Украины.

«Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении три-шесть километров от ЛБС (линии боевого соприкосновения. — «Лента.ру») и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме», — объясняется в публикации метод применения такого софта.

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Кирилл Садовский
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