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19:58, 13 января 2023Силовые структуры

Полиция возбудила дело в отношении сломавшего школьнице нос россиянина

В Новосибирске сломавший нос школьнице из-за замечания хозяин хаски стал фигурантом дела

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новосибирске полиция по требованию прокуратуры возбудила дело в отношении 37-летнего мужчины, сломавшего нос 16-летней школьнице из-за замечания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Нападавшему вменяют совершение преступление по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений») УК РФ.

Инцидент произошел 11 января. Девушка выгуливала йоркширского терьера возле дома №73 на улице Лейтенанта Амосова. Внезапно на собаку напала крупная хаски, которая была без намордника и без поводка. Девушка сделала хозяину хаски замечания, а тот в ответ схватил ее за куртку и стал дергать в разные стороны. Школьница вырвалась и попыталась забежать в подъезд, однако мужчина прижал ее к двери и ударил кулаком в нос.

«При обращении в медицинское учреждение несовершеннолетней поставлен диагноз: "перелом носа со смещением, ушиб мягких тканей головы"», — добавили в региональной прокуратуре.

Ход расследования дела взят на контроль надзорным ведомством.

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Елизавета Новикова
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