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20:01, 13 января 2023Культура

Кевин Спейси отказался признавать вину в насилии

Актер Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальном насилии

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Американский актер Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальном насилии. Об этом сообщает Reuters.

В Лондоне прошли предварительные слушания, в ходе которых артист предстал перед судом по видеосвязи. Речь шла об одном пункте обвинения в принуждении человека к сексу без согласия, трех пунктах обвинения в непристойном поведении и трех пунктах обвинения в сексуальном насилии. Спейси заявил о своей невиновности.

В мае 2022 года британская прокуратура предъявила актеру обвинения в харассменте по отношению к троим мужчинам. Утверждалось, что все случаи домогательств произошли в Лондоне с 2005 по 2013 год, когда Спейси был художественным руководителем театра Old Vic.

В октябре 2022 года суд США оправдал Спейси по делу о домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа. Жюри присяжных в Нью-Йорке пришло к выводу, что действия артиста, происходившие в 1986 году, не носили сексуального характера в отношении Рэппа, которому на тот момент было 14 лет.

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Марина Погосян
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