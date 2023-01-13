В Соледаре рассказали о первых часах пребывания российских войск в городе

Житель Соледара Шистка рассказал о первых часах, когда в город вошла российская армия

Житель освобожденного российскими войсками Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) Андрей Шистка рассказал о первых часах, когда в город вошли бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что сейчас мирных жителей из Соледара размещают в городе Шахтерск. Шистка добавил, что в первые часы пребывания российских военных в населенном пункте они проверяли его и жену. «Поначалу я испугался, но я сразу понял, что это свои. Он сказал нам: "Братки, пробьем, если все нормально… Не обижайтесь только, потому что война, сами понимаете"», — объяснил он. Житель Соледара добавил, что после проверки предложили «и чай, и сигареты, и покушать».

В четверг, 12 января, стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 200 бойцов во время неудачной попытки контратаковать Соледар. Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российская армия взяла город под контроль.