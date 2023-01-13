В граничащем с Украиной регионе три танка Т-72 загорелись во время ремонта

«Известия»: три танка Т-72 загорелись во время ремонтных работ в Белгородской области

Три танка Т-72 загорелись во время ремонтных работ в приграничной с Украиной Белгородской области. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

По предварительным данным, в российском регионе сдетонировал боеприпас. В результате пожара один танк оказался полностью уничтожен, два других получили повреждения.

Из людей никто не пострадал. Источник «Известий» предположил, что причиной случившегося стало нарушение пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.

8 января два населенных пункта в Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Света не было в поселке Теткино Глушковского района и прилегающем селе Попово-Лежачи.

Губернатор российского региона Роман Старовойт отметил, что ремонтные бригады оперативно приступили к восстановлению подачи электроснабжения.

До этого курское село Теткино подверглось обстрелу со стороны Украины, уточнил глава региона.