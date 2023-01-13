В российской колонии изъяли гашиш в резиновых шлепанцах заключенного

ФСИН: сотрудники тульской колонии нашли гашиш в резиновых шлепанцах в посылке заключенному

Резиновые шлепанцы с гашишем пытались передать осужденному, отбывающему наказание в колонии Тульской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСИН.

Сотрудники ИК-4 обратили внимание на подозрительную деталь обуви при приеме посылки. В подошве резиновых шлепанцев они обнаружили два свертка с неким веществом. Их отправили на экспертизу, которая показала, что внутри находился гашиш массой 22,1 грамма.

В отношении отправителя посылки полиция проводит проверку. Также сотрудники колонии выясняют, кто еще из числа заключенных мог быть причастен к незаконной передаче наркотиков в колонию.

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