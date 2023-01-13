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09:58, 13 января 2023Силовые структуры

В российской колонии изъяли гашиш в резиновых шлепанцах заключенного

ФСИН: сотрудники тульской колонии нашли гашиш в резиновых шлепанцах в посылке заключенному

Фото: Telegram-канал «ФСИН России»

Резиновые шлепанцы с гашишем пытались передать осужденному, отбывающему наказание в колонии Тульской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСИН.

Сотрудники ИК-4 обратили внимание на подозрительную деталь обуви при приеме посылки. В подошве резиновых шлепанцев они обнаружили два свертка с неким веществом. Их отправили на экспертизу, которая показала, что внутри находился гашиш массой 22,1 грамма.

В отношении отправителя посылки полиция проводит проверку. Также сотрудники колонии выясняют, кто еще из числа заключенных мог быть причастен к незаконной передаче наркотиков в колонию.

15 декабря 2022 года сообщалось, что в Москве на входе в следственный изолятор «Матросская Тишина» задержали адвоката, которая пыталась пронести в себе телефоны, сим-карты и сильнодействующие вещества. Также установили, что она причастна к краже алкоголя из магазина в центре Москвы.

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Любовь Ширижик
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