Минпросвещения утвердило порядок издания школьных учебников

Минпросвещения утвердило новый порядок подготовки и издания школьных учебников

Минпросвещения России утвердило новый порядок подготовки и издания школьных учебников. Об этом говорится в соответствующем приказе ведомства, который опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый порядок подготовки, экспертизы, апробации и издания учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников», — говорится в документе.

Там уточняется, что для допуска к использованию учебников им необходимо содержать образовательные программы с государственной аккредитацией. Определять подведомственную организацию, которая будет заниматься созданием технического задания по подготовке учебника, будет Минпросвещения. Реализацией задания будет заниматься иное учреждение, также определяемое ведомством.

Ранее Минпросвещения России утвердило программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Кроме того, новые школьные программы внесут изменения в учебники истории, в которых появится блок о специальной военной операции России на Украине.