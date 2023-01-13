Минобороны отчиталось об уничтожении складов боеприпасов и вооружения ВСУ

В Минобороны сообщили об уничтожении складов боеприпасов и вооружения ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили склады боеприпасов и вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожье. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России 13 января.

«В районе города Запорожья и в районе населенного пункта Ясногорка ДНР уничтожены два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ», — отчитались в российском военном ведомстве.

В районах населенных пунктов Константиновка в ДНР, а также в Новоивановке и Орехове Запорожской области российские войска поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных украинских бригад и ангар с вооружением и военной техникой.

Ранее в Минобороны сообщили, что мобилизованные военнослужащие нанесли поражение позициям Вооруженных сил Украины из модернизированных самоходных артиллерийских установок «Мста-СМ2».