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17:09, 13 января 2023Мир

В США рассказали о двух сценариях поражения Киева

Экс-замминистра обороны США Уэст: Вашингтон не желает победы Киева в конфликте

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вашингтон не желает победы Киева в конфликте против России, украинский кризис может развиваться только по двум сценариям, где Украина потерпит поражение. Об этом рассказал бывший заместитель министра обороны США Бинг Уэст в статье для National Review.

По его словам, первый сценарий предполагает длительные окопные боевые действия, что постепенно истощит боеприпасы украинской армии. При этом Соединенные Штаты не станут направлять в Киев оружие большей дальности для атаки на объекты в России, считает Уэст. Второй сценарий предполагает малоуспешное продвижение ВСУ.

«В обоих сценариях предпочтительный для Соединенных Штатов исход (...) заключается в противостоянии намерению Киева одержать победу над Россией», — заключил экс-замминистра.

Ранее старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник экс-президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что США следует создать Центр по противодействию дезинформации по Украине из-за лжи правительства президента Владимира Зеленского. По словам аналитика, созданный Киевом за счет американских налогоплательщиков Центр противодействия дезинформации занимается слежкой и работой против тех, кто призывает к отказу от эскалации конфликта и мирному урегулированию. «Вашингтон рискует оказаться втянутым в ожесточенную, жестокую войну не по своей воле», — отметил он.

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Виктория Кондратьева
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