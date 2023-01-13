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01:23, 13 января 2023Спорт

Олимпийский чемпион Усейн Болт потерял миллионы долларов из-за мошенничества

Gleaner: олимпийский чемпион Усейн Болт потерял миллионы долларов из-за мошенничества
Усейн Болт

Усейн Болт. Фото: Christophe Morin/ Globallookpress.com

Олимпийский чемпион Усейн Болт потерял миллионы долларов из-за мошенничества, об этом сообщил газете Gleaner менеджер спортсмена Наджент Уокер.

Средства пропали с его счета в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited. Отмечается, что знаменитый бегун узнал об этом в среду, 11 января.

Уокер заявил, что были предприняты все шаги, чтобы разобраться в ситуации. Он не раскрыл точной суммы ущерба, поскольку расследование продолжается.

Издание сообщило, что в инциденте может быть замешан бывший сотрудник компании Stocks and Securities Limited, он подозревается в мошенничестве со счетами, в том числе с тем, на котором находились деньги олимпийского чемпиона.

Ранее сообщалось, что сын российского режиссера Александра Ширвиндта телеведущий Михаил Ширвиндт оказался жертвой обмана интернет-мошенников, у него похитили 140 тысяч рублей.

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Марина Совина
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