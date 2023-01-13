В Госдуме заявили о переломном моменте во всей СВО
Взятие российскими войсками Соледара является переломным моментом во всей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской народной республики, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Он счел, что после того, как был занят Соледар, Россия начнет предпринимать другие военно-тактические действия.
«Перерезан подвоз боекомплекта для Вооруженных сил Украины, перерезаны транспортные артерии, по которым двигается западное вооружение, поэтому Соледар играл очень большую роль», — отметил Водолацкий.
13 января Минобороны России сообщило о полном контроле над Соледаром и возможности взять в котел Артемовск.
Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что это стало возможным благодаря постоянным ударам артиллерии и ракетных войск, а также штурмовой и армейской авиации по соединениям противника.