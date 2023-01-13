В Госдуме заявили о переломном моменте во всей СВО

Депутат Водолацкий счел взятие войсками России Соледара переломным моментом во всей СВО

Взятие российскими войсками Соледара является переломным моментом во всей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской народной республики, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он счел, что после того, как был занят Соледар, Россия начнет предпринимать другие военно-тактические действия.

«Перерезан подвоз боекомплекта для Вооруженных сил Украины, перерезаны транспортные артерии, по которым двигается западное вооружение, поэтому Соледар играл очень большую роль», — отметил Водолацкий.

13 января Минобороны России сообщило о полном контроле над Соледаром и возможности взять в котел Артемовск.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что это стало возможным благодаря постоянным ударам артиллерии и ракетных войск, а также штурмовой и армейской авиации по соединениям противника.