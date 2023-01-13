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16:14, 13 января 2023Россия

В Госдуме заявили о переломном моменте во всей СВО

Депутат Водолацкий счел взятие войсками России Соледара переломным моментом во всей СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Взятие российскими войсками Соледара является переломным моментом во всей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской народной республики, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он счел, что после того, как был занят Соледар, Россия начнет предпринимать другие военно-тактические действия.

«Перерезан подвоз боекомплекта для Вооруженных сил Украины, перерезаны транспортные артерии, по которым двигается западное вооружение, поэтому Соледар играл очень большую роль», — отметил Водолацкий.

13 января Минобороны России сообщило о полном контроле над Соледаром и возможности взять в котел Артемовск.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что это стало возможным благодаря постоянным ударам артиллерии и ракетных войск, а также штурмовой и армейской авиации по соединениям противника.

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Анна Щербакова
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