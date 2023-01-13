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12:49, 13 января 2023Россия

Мирный житель рассказал о пребывании польских наемников в Соледаре

Мирный житель Яковлевки рассказал, что в Соледаре находились польские наемники

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Накануне освобождения Соледара в городе находились польские наемники, рассказал РИА Новости житель близлежащей Яковлевки. По его словам, поляки пренебрежительно относились к местному населению.

«Мне говорили, что были поляки. Люди приехали забирать свои вещи, один из поляков вышел из соседнего дома с автоматом. Начал говорить "Пошли вон" или типа того. Начал стрелять вверх, прогнал их», — рассказал мужчина, уточнив, что сам он польских наемников не видел.

Житель также сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), как и наемники, вскрывали гаражи, забирали автотранспорт и генераторы.

Военный корреспондент Александр Коц ранее допустил, что Киев стягивает резервы к Соледару для контрнаступления. Вскоре в сети появились кадры удара российской артиллерии по подкреплениям ВСУ, которые направлялись к городу.

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Василий Мека
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