Захарова рассказала о действиях Госдепа США по ее персоне

Представитель МИД Захарова заявила, что Госдеп США начал всерьез работать по ее персоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Государственный департамент США поручил своим информационным ресурсам начать всерьез работать по ее персоне. О действиях Госдепа она написала в своем Telegram-канале.

«Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски», — написала она.

По словам дипломата, некоторые тезисы, которые строятся на утверждении, что «Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой», были разосланы на отработку в первую очередь иноагентам. «Разочарую. Я всегда была не очень», — отметила она.

При этом, указала Захарова, теперь на сайте федерального органа исполнительной власти при правительстве США размещаются ее фотографии с надписью «ложь».

Ранее Захарова рассказала, для чего на самом деле был совершен визит главы МИД Германии Анналены Бербок на Украину. Она назвала истинной целью ее поездки в Харьков и Киев работу на камеру.