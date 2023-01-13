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10:48, 13 января 2023Мир

Захарова рассказала о действиях Госдепа США по ее персоне

Представитель МИД Захарова заявила, что Госдеп США начал всерьез работать по ее персоне

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Государственный департамент США поручил своим информационным ресурсам начать всерьез работать по ее персоне. О действиях Госдепа она написала в своем Telegram-канале.

«Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски», — написала она.

По словам дипломата, некоторые тезисы, которые строятся на утверждении, что «Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой», были разосланы на отработку в первую очередь иноагентам. «Разочарую. Я всегда была не очень», — отметила она.

При этом, указала Захарова, теперь на сайте федерального органа исполнительной власти при правительстве США размещаются ее фотографии с надписью «ложь».

Ранее Захарова рассказала, для чего на самом деле был совершен визит главы МИД Германии Анналены Бербок на Украину. Она назвала истинной целью ее поездки в Харьков и Киев работу на камеру.

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Варвара Кошечкина
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