Захарова рассказала о действиях Госдепа США по ее персоне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Государственный департамент США поручил своим информационным ресурсам начать всерьез работать по ее персоне. О действиях Госдепа она написала в своем Telegram-канале.
«Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски», — написала она.
По словам дипломата, некоторые тезисы, которые строятся на утверждении, что «Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой», были разосланы на отработку в первую очередь иноагентам. «Разочарую. Я всегда была не очень», — отметила она.
При этом, указала Захарова, теперь на сайте федерального органа исполнительной власти при правительстве США размещаются ее фотографии с надписью «ложь».
Ранее Захарова рассказала, для чего на самом деле был совершен визит главы МИД Германии Анналены Бербок на Украину. Она назвала истинной целью ее поездки в Харьков и Киев работу на камеру.