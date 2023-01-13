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10:23, 13 января 2023Культура

Актера сериала «Зема» нашли спустя четыре дня после пропажи

Актера сериала «Зема» нашли живым спустя четыре дня после пропажи
Артем Бординов

Артем Бординов. Кадр: ТЯПА / YouTube

30-летний актер сериала «Зема» Артем Бординов, известный как Тяпа, найден живым спустя четыре дня после пропажи в Пензе. Об этом сообщили в пензенском поисковом отряде «ЛизаАлерт», передает РИА Новости.

«Найден, жив, с ним все хорошо», — рассказали в организации.

11 января стало известно, что в Пензе пропал российский актер и блогер Артем Бординов. Он перестал выходить на связь после ссоры с женой. После скандала Бординов ушел из дома, а его супруга несколько дней спустя написала заявление в полицию. В последний раз его видели 9 января, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже пресс-секретарь компании «Пензфильммаш» Юлия Панкратенкова сообщила, что в момент пропажи актер находился в офисе организации, а также отметила, что компания не готова подтвердить информацию о распространенной ранее версии причины конфликта артиста с супругой.

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Анастасия Астахова
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