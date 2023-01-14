В Катаре объяснили выгоду от возвращения российского газа в ЕС

Министр энергетики Катара заявил, что возвращение газа РФ в ЕС поможет в стабилизации цен

Возвращение российского газа в страны Европейского союза (ЕС) станет большим облечением и поможет стабилизировать цены. Такую выгоду увидел госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби, передает РИА Новости.

«Российский газ вернется в Европу, когда России и Евросоюзу удастся каким-то образом урегулировать ситуацию, хотя страны сделают свои источники углеводородов более разнообразными, перестанут опираться на Россию на 100 процентов или 80 процентов», — объяснил он.

Аль-Кааби предположил, что до 2027 года на рынок не поступят дополнительные объемы газа, поэтому предстоящие годы могут быть непростыми для европейских государств.

8 января министр энергетики Венгрии Чаба Лантош рассказал, что отказаться от российского газа пока не получится. Он подчеркнул, что только в тот момент, когда терминалы будут достроены, можно будет говорить о независимости от российского энергоресурса.

Политик уточнил, что уровень запасов топлива в газохранилищах страны сейчас достаточно высокий, поскольку страна получает газ по «Турецкому потоку» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. По его мнению, по этой причине жители Венгрии платят за газ меньше всех в Евросоюзе.