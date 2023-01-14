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05:20, 14 января 2023Бывший СССР

На Украине назвали неожиданного союзника в обороне границы

Reuters: бобры, украинские болота и мягкая зима стали союзниками ВСУ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бобры оказались неожиданным «союзником» Вооруженных сил Украины (ВСУ) при обороне госграницы. Об этом агентству Reuters рассказал представитель Волынской бригады территориальной обороны Сергей Хоминский.

Он объяснил, что в последнее время на границе с Белоруссией люди не занимались разрушением бобровых плотин, и территория оказалась фактически затоплена. Также свой «вклад» внесли украинские болота и мягкая зима. Эти факторы привели к тому, что многие участки местности стали непроходимыми и ВСУ получили «значительное тактическое преимущество».

В ноябре 2022 года российские солдаты из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в беседе с «Лентой.ру» описали влияние погоды на боевые действия в Донбассе. По словам военных, дождливая и ветреная погода приводит к непролазной грязи, в которой вязнут грузовики и даже гусеничная техника. В частности, несколько танков танк увязли в черноземе и их пришлось брать на буксир и отправлять в ремонт.

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Марина Совина
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