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13:35, 14 января 2023Россия

Стало известно о ведении боев ЧВК «Вагнер» в восточной части Артемовска

ФАН: ЧВК «Вагнер» ведет бои за промышленными предприятиями в восточной части Артемовска

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Стало известно о ведении боев частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в восточной части Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщает РИА ФАН.

Военные корреспонденты издания Александр Симонов и Сергей Чемеков рассказали, что боевые действия проходят за промышленными предприятиями, которые расположены на улице Патриса Лумумбы. При этом они уточнили, что атаки происходят в районе завода по производству шампанских вин.

«Эта улица днем используется только для экстренной медицинской эвакуации — если требуется раненых отправить в тыл. А так стараются по ней не перемещаться, это очень и очень небезопасно», — отметили журналисты.

Ранее более сотни помилованных заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулись из зоны специальной военной операции (СВО). Отмечалось, что бойцы одними из первых приняли участие в СВО, штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Артемовском.

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Мария Винар
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