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22:35, 14 января 2023Экономика

Кабмин утвердил минимальную цену на самолеты Superjet из российских запчастей

Правительство России установило цену на новые самолеты Superjet в 2,256 млрд рублей

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Правительство России установило минимальную цену новых самолетов Superjet из российских запчастей для авиакомпании «Аэрофлот». Об этом пишет РБК.

В кабмине отметили, что на самолеты из отечественных комплектующих потребуется по меньшей мере 2,256 миллиарда рублей (33 миллиона долларов), на лайнер МС-21 и Ту-214 — 3,144 миллиарда рублей (46 миллионов долларов). Данные прописаны в инвестиционном проекте льготного лизинга российских воздушных судов, который утвердил премьер Михаил Мишустин.

По информации РБК, в рамках проекта лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (дочернее предприятее «Ростеха») приобретет 63 самолета (34 — Superjet New, 18 — МС-21-310, 11 — Ту-214) и передаст «Аэрофлоту» с декабря 2023 года по январь 2026-го. Общая стоимость самолетов достигнет 175,4 миллиарда рублей.

В сентябре «Объединенная авиастроительная корпорация» и группа «Аэрофлот» подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерении приобрести 339 самолетов российского производства. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» (головная компания ОАК) Сергей Чемезов сообщил, что отечественная авиатехника придет на смену самолетам Boeing и Airbus.

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Юлия Мискевич
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