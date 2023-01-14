В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Инны Чуриковой

Депутат Драпеко: представить национальную культуру России без Инны Чуриковой невозможно

Представить национальную культуру России без актрисы Инны Чуриковой невозможно, однако фильмы с ее участием навсегда останутся со зрителями. Об этом в разговоре с ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Ранее 14 января стало известно, что актриса скончалась на 80-м году жизни.

«Это очень горькое известие. Инна Чурикова уже стала частью нашей жизни. Представить себе нашу национальную культуру, театр, кинематограф без нее абсолютно невозможно. Это очень горько, осознавать, что ее теперь нет среди нас», — сказала Драпеко. Депутат выразила соболезнования в связи со смертью актрисы ее родным и близким, а также коллегам и зрителям.

О смерти народной артистки СССР Чуриковой ранее сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Причины смерти актрисы не уточнялись. Прощание с ней состоится 17 января в театре «Ленком». Театр обратился с просьбой похоронить актрису на Новодевичьем кладбище.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. Она дебютировала в кино в 1960 году, исполнив роль в фильме «Тучи над Борском». Наибольшую известность актрисе принесли роли в картинах «Морозко», «Ширли-мырли», «Курьер» и «Тот самый Мюнхгаузен».