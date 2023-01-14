В Греции предложили поставлять Украине газ вместо России

Премьер Греции Мицотакис заявил о возможности страны стать поставщиком газа на Украину

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о возможности страны стать вместо России поставщиком газа на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только наши потребности, но и потребности Балкан и Восточной Европы. Почему бы и не Украины?» — предложил он на пресс-конференции в Александруполисе, отметив, что город-порт может стать крупным энергетическим хабом.

По его мнению, даже когда военный конфликт между странами разрешится, Украине все же потребуются поставки природного газа.

Ранее Греция обещала помочь Европе стать независимой от российского газа. Так, политик отметил, что в настоящее время Греция продвигается с очень высокой скоростью в новых исследованиях углеводородов к юго-западу от Крита, к юго-западу от Пелопоннеса.