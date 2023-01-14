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23:57, 14 января 2023Мир

Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах

Szazadveg: 64% венгров обвинили Евросоюз в двойных стандартах из-за заморозки средств

Фото: Yves Herman / Reuters

Почти три четверти венгров не согласны с решением Еврокомиссии (ЕК) заморозить причитающиеся Будапешту средства из фондов Евросоюза (ЕС). Об этом свидетельствуют результаты опроса венгерского центра изучения мнения Szazadveg.

Отмечается, что 74 процента опрошенных «скорее против» решения ЕС удержать средства, которые причитаются Венгрии. При этом 24 процента «скорее поддерживают» такое решение, еще 2 процента граждан затруднились с ответом.

По данным опроса, 64 процента респондентов обвинили Евросоюз в двойных стандартах по отношению к Венгрии и другим странам-членам ЕС.

Среди опрошенных 60 процентов заявили, что, замораживая венгерские средства, Европейский союз пытается «наказать страну», еще 36 процентов уверены, что ЕС «пытается достичь соглашения».

Опрос проводился методом телефонных опросов среди 1000 совершеннолетних граждан Венгрии в январе 2023 года.

В декабре сообщалось, что страны ЕС согласовали заморозку положенных Венгрии средств из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере 6,3 миллиарда евро. Объем средств, которые будут заморожены, оказался ниже, чем предполагалось ранее. Прежде в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. Решение о снижении суммы было принято в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.

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Марина Совина
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