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21:53, 14 января 2023Силовые структуры

Россиянин заподозрил соседа в слежке и напал с ножом на его семью

МВД: житель Махачкалы заподозрил соседа в слежке и напал с ножом на его семью, ранены трое

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Житель Махачкалы заподозрил соседа в слежке и напал с ножом на его семью. Три человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в садоводческом товариществе «Талгинка». Нападавшим оказался 72-летний уроженец Дахадаевского района. Сообщается, что в момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как признался подозреваемый, ему давно казалось, что сосед оказывает чрезмерное внимание его персоне и следит за ним. В этот раз, вооружившись ножом, он напал на 62-летнего жителя Махачкалы. На крик выбежали 60-летняя супруга и 36-летний сын раненого, тогда нападавший набросился на их, сообщили в МВД.

Пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Архангельске россиянин приревновал друга к сожительнице и напал на него с ножом.

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Марина Совина
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