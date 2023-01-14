Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Литве

Взрыв на газопроводе в Пасвальском районе Литвы мог произойти из-за технических неполадок

Взрыв на магистральном газопроводе в Пасвальском районе Литвы мог произойти из-за технических неполадок. Такую предварительную причину происшествия журналистам назвал генеральный директор предприятия Amber Grid — оператора газовых сетей страны — Нямунас Бикнюс, передает ТАСС.

Бикнюс отметил, что, по оценке экспертов Amber Grid, диверсия на газопроводе маловероятна. «Скорее всего, имела место технологическая авария. Возможно, был нарушен один из швов на месте стыка труб», — допустил он.

Газопровод в Пасвальском районе был построен в 1978 году. Бикнюс пообещал, что в течение одного-двух дней будут установлены истинные причины инцидента.

О происшествии на газопроводе в Литве стало известно вечером 13 января. Взрыв произошел в деревне Виенкиемю, ее жителей эвакуировали.

По данным полиции, из-за взрыва произошло возгорание, открытое пламя достигало 50 метров в высоту. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте находились шесть пожарных расчетов. Полиция несла дежурство по периметру возгорания, был создан оперативный штаб.