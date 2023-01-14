Прокуратура начала проверку после падения ребенка в открытый люк

Прокуратура начала проверку после того, как в Смоленске ребенок упал в открытый люк

Прокуратура Смоленской области начала проверку после того, как ребенок упал в открытый канализационный люк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.

Отмечается, что об инциденте сообщила мама пострадавшего. По ее словам, ребенок упал в открытый люк, «чудом вылез, пришел домой мокрый по шею».

Инцидент произошел в Заднепровском районе в микрорайоне Королевка возле строящегося торгового центра.

В ведомстве сообщили, что по факту происшествия организована проверка, будут установлены все обстоятельства и дана оценка действий должностных лиц. Ход и результаты проверки находятся на контроле органов прокуратуры.

Ранее в Ленинградской области ребенок, катавшийся на ватрушке с горки во дворе жилого дома, провалился в открытый люк. В это время с горки продолжили кататься другие дети. Спасатели подняли ребенка на поверхность невредимым с помощью пожарной лестницы.