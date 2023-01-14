Москвичам и петербуржцам предрекли потепление

Синоптик Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие дни ожидается потепление. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, первыми потепление почувствуют петербуржцы.

«В Москве днем 14 января будет мягкая погода: температура составит минус один — минус три градуса, лишь местами будет небольшой снег. В принципе, до вторника,17 января, включительно в столице прогнозируется небольшой снег. Такой температурный фон: небольшие отрицательные значения ночью — от двух до пяти градусов со знаком минус и от нуля до минус пяти будут до понедельника, 16 января», — сообщил Вильфанд.

Синоптик объяснил, что вслед за уходящим антициклоном, который принес холодную погоду в Рождество, на европейскую часть России перемещаются воздушные массы, сформировавшиеся в Атлантике, которые принесут плюсовые температуры.

Первыми потепление почувствуют жители Петербурга. Там уже в субботу, 14 января, и в воскресенье, 15 января, температура будет плюс три — плюс четыре градуса Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Во вторник, 17 января, давление начнет понижаться, и теплые воздушные массы будут более ясно ощущаться уже и в Московском регионе, отметил синоптик.

«Это означает, что ночные температуры будут еще отрицательными: до минус пяти, но днем они будут уже около нулевой отметки: минус три — плюс два градуса. Такая дневная температура прогнозируется 17 января. Также прогнозируются небольшие осадки. Они будут в виде мокрого снега и снега», — сообщил он.

А вот в среду, 18 января, уже и ночные температуры в Москве будут от минус четырех до плюс одного градуса, днем температура будет от двух градусов ниже нуля до трех градусов тепла. Здесь не исключен и дождь, рассказал Вильфанд.

Дальнейшее повышение температуры в Москве произойдет 19 и 20 января. Уже и ночью температура будет положительной. В четверг, 19 января, и в пятницу, 20 января, будет от минус одного градуса до плюс четырех даже ночью, а днем — до плюс пяти. Затем постепенно будет понижение температуры до пяти — семи градусов ниже нуля Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Якутии установятся морозы до минус 63 градусов — они продлятся в российском регионе пять дней.