Минтранс сообщил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после временной приостановки. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

Отмечается, что ограничения были сняты в 12:10 мск в субботу, 14 января. Меры были введены в связи с с ремонтно-восстановительными работами.

Закрытие участка было анонсировано ранее — в министерстве призвали россиян в указанный период воздержаться от поездок на автомобилях из Краснодарского края в Крым и обратно, а также следить за обновляющейся информацией.

8 октября 2022 года во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате пострадали полотна на автомобильной и железнодорожной частях моста, движение было решено перекрыть. О начале ремонтных работ на автомобильной части моста вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал 7 декабря прошлого года.