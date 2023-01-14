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13:16, 14 января 2023Мир

Житель поселка Опытное в ДНР рассказал об обстреле населенного пункта ВСУ

РИА Новости: житель поселка Опытное в ДНР заявил, что населенный пункт сравняли с землей

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Эвакуированный житель населенного пункта Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин заявил, что украинские войска сравняли поселок с землей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они за нами стояли и от нас стреляли, у них миномет на джипе стоял… Все Опытное пострадало, его просто сравняли с землей… Если там хоть один дом остался, это хорошо», — приводит агентство слова Щербина.

Он утверждает, что обстрел жилых кварталов села велся из соседнего населенного пункта. В настоящее время мужчина эвакуирован в город Шахтерск.

Ранее РИА Новости со ссылкой на Щербина сообщало, что натовские наемники «пристреливали» бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам поселка. Он пояснил, что таким образом западные инструкторы обучали украинских военных пользоваться полученной техникой НАТО, в частности, самоходной артиллерией.

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Алиса Дмитриева
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