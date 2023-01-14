Житель ДНР Щербин: натовские наемники «пристреливали» бойцов ВСУ по жилым кварталам

Житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал, как натовские наемники «пристреливали» бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам поселка. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что таким образом западные инструкторы обучали украинских военных пользоваться полученной техникой НАТО, в частности, самоходной артиллерией. При этом, уточнил беженец, в его селе «наемников было больше чем ВСУ».

Впоследствии, пожаловался Щербин, наемники отрабатывали навыки по жилым кварталам, причем стрельба велась из Опытного по соседнему Иванграду, а из Иванграда — по Опытному. «Чисто между собой перестрелку вели», — сказал мужчина.

Ранее житель близлежащей в Соледару Яковлевки рассказал, что накануне освобождения города там находились польские наемники, которые пренебрежительно относились к местному населению. «Мне говорили, что были поляки. Люди приехали забирать свои вещи, один из поляков вышел из соседнего дома с автоматом. Начал говорить "Пошли вон" или типа того. Начал стрелять вверх, прогнал их», — рассказал мужчина, уточнив, что сам он польских наемников не видел. Житель также сообщил, что солдаты ВСУ, как и наемники, вскрывали гаражи, забирали автотранспорт и генераторы.

13 января первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что из 20-25 тысяч военных, которые принимали участие в боях на стороне Киева в районе Соледара, около половины являются иностранными наемниками и военнослужащими стран НАТО.