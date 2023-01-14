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05:48, 14 января 2023Культура

Памела Андерсон проигнорировала письмо от сыгравшей ее в сериале Лили Джеймс

Памела Андерсон не стала читать письмо от актрисы, сыгравшей ее в сериале «Пэм и Томми»

Фото: Paul Zinken / Globallookpress.com

Памела Андерсон рассказала, что актриса Лили Джеймс, сыгравшая ее в сериале «Пэм и Томми», написала ей письмо от руки. Однако звезда «Спасателей Малибу» не стала читать его. Об этом сообщает The New York Times.

В беседе с изданием актриса подчеркнула, что многосерийный фильм, снятый по мотивам ее жизни, она считает эксплуатацией страданий, в том числе связанных с кражей и продажей ее домашнего видео. «Это одна из ситуаций, когда вы говорите: «Правда?» Люди все еще извлекают выгоду из этого?», — заявила Андерсон.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон попала в объектив папарацци и подверглась критике в сети. Пользователей смутило сильно изменившееся лицо звезды, а некоторые отметили, что она стала «блеклой и неинтересной».

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Екатерина Подвигина
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