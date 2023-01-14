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09:04, 14 января 2023Россия

В ЛНР финансирование Украины Западом сочли «платой смертнику»

Экс-посол ЛНР Мирошник назвал финансирование Украины Западом «платой смертнику»

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Страны запада не намерены инвестировать в развитие Украины. Такое мнение выразил бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.

Финансирование Киева Западом он счел «платой смертнику». «Сейчас платят смертнику, который разрешил разрушать свой дом и отправляет на смерть своих граждан, — это уникальная услуга, но она ничего общего с восстановлением страны и инвестициями в ее будущее не имеет», — заявил экс-посол.

Мирошник убежден, что все заявления западных партнеров Украины на данную тему являются профанацией. «Те, кто платят за смерть, вряд ли рассчитывают, что клиент будет жить», — отметил он.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на получение 17 миллиардов долларов на первоочередное восстановление имущества, поврежденного в ходе боевых действий.

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Марина Совина
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