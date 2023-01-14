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05:48, 14 января 2023Мир

США обвинили в нарушении обещаний относительно поддержки Украины

Newsweek: США расширяют границы участия в конфликте на Украине вопреки своим обещаниям

Фото: Gary Cameron / Reuters

Соединенные Штаты и страны Запада нарушают свои обещания, касающиеся поддержки Украины. Об этом заявил обозреватель издания Newsweek Джейсон Филдс.

Он подчеркнул, что Штаты продолжают предпринимать новые шаги, расширяя границы своего участия в конфликте на Украине. «Поставка систем "Patriot" была линией, которую мы обещали не пересекать несколько месяцев назад, но это изменение позиции было неудивительно, ведь мы также не собирались отправлять "HIMARS" (реактивную систему залпового огня — прим. «Ленты.ру»). Теперь эта линия — танки», — указал Филдс.

Он также отметил, что Вашингтон усиливает свое присутствие, занимаясь обучением украинских военных и передавая Киеву вооружение. При этом, по словам обозревателя, поддержка Украины остается отстраненной, поскольку страны-члены НАТО опасаются угрозы начала Третьей мировой войны. Однако, заявил Филдс, нет гарантий, что США и другие страны не переступят новую черту.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал траты Вашингтона на поддержку Украины «преступлением против страны». Он привел в пример слова конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси, сообщившего, что Конгресс за год выделил Киеву больше средств, чем на все мосты и дороги в США.

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Варвара Кузьмина
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