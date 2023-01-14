Запад решил усилить военную помощь Украине для противостояния Путину

Financial Times: Запад решил усилить военную помощь Киеву, чтобы поменять мышление Путина

Западные лидеры решили усилить военную помощь Украине, чтобы повлиять на мышление президента России Владимира Путина. Такое мнение выразила газета The Financial Times.

Запад предпринимает разные шаги, пытаясь противостоять действиям российского лидера, говорится в материале. С самого начала проведения спецоперации отношение и политика западных лидеров относительно противодействия Путину неоднократно менялись. «Западная точка зрения состоит в том, что единственный способ изменить мышление Путина — это помочь Украине победить в предстоящих битвах», — считает издание.

Отмечается, что Москва не откажется от своих «максималистских целей» до тех пор, пока Украина не нанесет больше поражений российским войскам, а также не восстановит утраченные позиции. Однако, уточняют авторы материала, на данный момент какие-либо военные успехи украинских военных не гарантируют признание Путиным своего поражения.

Ранее США и западные страны обвинили в нарушении обещаний, касающихся поддержки Украины. Уточнялось, что Штаты продолжают расширять границы своего участия в конфликте, обучая украинских военных и передавая Киеву вооружение.