Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:30, 14 января 2023Мир

В США спрогнозировали победу России в спецоперации в 2023 году

Офицер разведки США Риттер спрогнозировал победу России в ходе спецоперации в 2023 году

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Офицер разведки США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал победу России в ходе спецоперации в 2023 году. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.

«Россия одержит победу в этом году. Конечно, российское руководство не берет на себя никаких обязательств по срокам, но я говорю об этом как независимый аналитик», — указал он.

По словам американского разведчика, украинская сторона несет большие потери среди личного состава.

Ранее Риттер предсказал, что 2023 год не предвещает Украине ничего хорошего. «Расчеты не предвещают ничего хорошего для Украины. Ни НАТО, ни Соединенные Штаты, похоже, не в состоянии поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме», — выразил мнение военнослужащий. Он отметил, что переданная Киеву техника, по большей части уничтожена на поле боя, а возможности новых поставок Североатлантического альянса ограничены.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Молдавия отреагировала на падение обломков ракеты на границе с Украиной
Россиянин заподозрил соседа в слежке и напал с ножом на его семью
Экс-глава военного комитета НАТО Павел лидировал на выборах президента Чехии
Утяшева поделилась лайфхаками по восстановлению режима сна после праздников
Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара
Тарасова ответила на призыв американской фигуристки наказать Валиеву
Британия отозвала посла из Ирана после казни британского подданного
В США спрогнозировали победу России в спецоперации в 2023 году
Москвичи вспомнили «гору детства» для катания на лыжах
Неизвестный расстрелял прихожан у церкви в Лондоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.