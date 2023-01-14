В США спрогнозировали победу России в спецоперации в 2023 году

Офицер разведки США Риттер спрогнозировал победу России в ходе спецоперации в 2023 году

Офицер разведки США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал победу России в ходе спецоперации в 2023 году. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.

«Россия одержит победу в этом году. Конечно, российское руководство не берет на себя никаких обязательств по срокам, но я говорю об этом как независимый аналитик», — указал он.

По словам американского разведчика, украинская сторона несет большие потери среди личного состава.

Ранее Риттер предсказал, что 2023 год не предвещает Украине ничего хорошего. «Расчеты не предвещают ничего хорошего для Украины. Ни НАТО, ни Соединенные Штаты, похоже, не в состоянии поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме», — выразил мнение военнослужащий. Он отметил, что переданная Киеву техника, по большей части уничтожена на поле боя, а возможности новых поставок Североатлантического альянса ограничены.