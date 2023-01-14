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13:47, 14 января 2023Культура

В сети напомнили о внесении Смольянинова в базу «Миротворца»

Признанный иноагентом Смольянинов находился в списках сайта «Миротворец» с 2017 года

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер театра и кино Артур Смольянинов (признан в России иноагентом) находился в списках украинского сайта «Миротворец» с 2017 года. Об этом напомнили в Telegram-канале «360».

По его данным, имя артиста было внесено в базу из-за участия в съемках сериала «Крым».

Ранее стало известно, что Минюст России включил Смольянинова в реестр иноагентов. До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.

8 января сообщалось, что бежавший на Украину Смольянинов заявил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил актер. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.

Мать Смольянинова впоследствии опровергла желание актера воевать против России.

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Анастасия Астахова
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