В Херсонской области нашли два тайника с патронами и гранатами

Полиция обнаружила в Херсонской области два тайника с патронами и гранатами

Полицейские в Херсонской области обнаружили два тайника с гранатами и патронами. О находке сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МВД.

Один из тайников был обнаружен в заброшенном доме села Червоное. Там полицейские изъяли 307 патронов калибра 5,45 миллиметра, шесть взрывателей, а также гранаты РГД-5, Ф-1, РГД-2Б и запал УЗРГМ. В тот же день правоохранители в Каланчакском районе обнаружили в домовладении 42 патрона различного калибра, 400 литров спиртосодержащей жидкости, пневматический пистолет «SAS Макаров» и складной нож.

Отмечается, что боеприпасы, алкоголь и оружие изъяты. Полиция проводит дальнейшую проверку. «Системная работа по изъятию оружия и боеприпасов, противодействию проявлениям терроризма в Херсонской области продолжается», — добавлено в сообщении.

5 января в Херсонской области был найден тайник диверсантов Вооруженных сил Украины с боеприпасами. Его обнаружили в поле недалеко от села Антоновка.

