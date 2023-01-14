Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:53, 14 января 2023Мир

Румынский министр уснул во время обсуждения украинского конфликта в прямом эфире

Румынский министр Дэа уснул во время обсуждения Украины в прямом эфире

Фото: Virginia Mayo / Reuters

Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире во время обсуждения негативного влияния украинского конфликта на деятельность фермеров страны. Об этом сообщает Digi24.

«Министру позвонила ведущая и спросила о судьбе румынских фермеров, которым грозит банкротство из-за украинского кризиса. Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп», — рассказали журналисты.

Отмечается, что ведущая попыталась разбудить государственного деятеля и пообещала ему перезвонить, а зрители в зале начали смеяться.

Министр в свою очередь обвинил телеканал в попытке поднять рейтинги на теме храпа и сна, а также подчеркнул, что «не спит даже ночью». «Я знаю, что мне звонили, и я взял трубку. Я понятия не имею, я даже не понимаю, что там было. Я был в машине, ехал из Нямца, я был сзади. В тот момент, когда мне позвонили по телефону, я ответил и вышел в прямой эфир», — рассказал он свою версию случившегося.

Ранее стало известно, что НАТО перебросит в Румынию три самолета с системой AWACS для наблюдения за границей Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Молдавия отреагировала на падение обломков ракеты на границе с Украиной
Военкор рассказал об «ощущении близкого котла» в Артемовске
В МОК прокомментировали оправдание Валиевой РУСАДА
Румынский министр уснул во время обсуждения украинского конфликта в прямом эфире
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о неожиданных для ВСУ действиях при штурме Соледара
В частном доме Байдена нашли новые секретные документы
Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС
Пригожин заявил о попытках урезать финансирование ЧВК «Вагнер»
Избежавшая дисквалификации за допинг фигуристка призвала наказать Валиеву
На Украине заявили о повреждении объектов энергетики в пяти регионах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.