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13:53, 14 января 2023Россия

В Совфеде высказались об изменении законов для участия бойцов ЧВК в выборах

Сенатор Полетаев назвал преждевременным изменение законов для участия бойцов ЧВК в выборах

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Первый замглавы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Владимир Полетаев назвал преждевременным изменение законов для участия бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в выборах. Об этом сообщает РБК.

«Действующее законодательство действительно содержит ограничения по ряду составов Уголовного кодекса Российской Федерации, которые препятствуют реализации пассивного избирательного права таких граждан, то есть права избираться. Поэтому сейчас мы никак не обойдем этот вопрос», — заявил он и отметил, что для реализации данного процесса нужно внести корректировки в существующее законодательство.

При этом Полетаев пояснил, что на данный момент не видит в этом необходимости. «Есть ли в этом потребность? Здесь нужно исходить из долгосрочной политической целесообразности», — высказался он.

Ранее генерал, член комитета Государственной Думы России по обороне Андрей Гурулев заявил, что участники СВО обладают достаточными компетенциями для выдвижения на роль депутатов, а также для дальнейшей работы в рамках должности.

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Мария Винар
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